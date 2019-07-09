Более 540 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Кандидатами в депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва выдвинулись 546 человек. Предварительные данные ГАС «Выборы» приводятся на сайте ЦИК РТ.

Период выдвижения кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва завершился 7 июля. В одномандатных избирательных округах выдвинулись 296 кандидатов. Общее количество кандидатов в депутаты по единому избирательному округу составляет 250 человек.

В число кандидатов, выдвинувшихся в одномандатных избирательных округах, входят 105 самовыдвиженцев и 191 человек – от девяти политических партий. В частности, от «Справедливой России – 45, «Яблоко» – 1, ЛДПР – 46, КПРФ – 47, Единая Россия – 41, партия РОСТА – 1, «Коммунисты России» – 7, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 3, «Родина» – 1.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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