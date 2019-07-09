Налоговым инспекторам, слесарям и менеджерам будут предложены вакансии на ярмарке в Нижнекамске

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, пройдет 11 июля в Центре занятости населения Нижнекамска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях и организациях города, встретиться с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки, а также проконсультироваться по вопросам законодательства о труде и занятости. Также у соискателей будет возможность узнать об услугах, предоставляемых службой занятости», — сказано в сообщении.

Соискателям будут предложены вакансии слесарей, токарей, инженеров, конструкторов, менеджеров по качеству и закупкам. В базе вакансий есть интересные предложения для налоговых инспекторов, специалистов офиса продаж и обслуживания, агентов по заключению договоров. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Нижнекамск, ул. Бызова, д. 20а, кабинет 222. Начало мероприятия в 10 часов утра.



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