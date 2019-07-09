(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На должность главного пристава Чувашской республики назначен бывший замруководителя УФССП по РТ Анвар Закиров, сообщается на официальном портале органов власти Чувашской республики.

«Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял замдиректора ФССП Дениса Фирстова, который представил нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике Анвара Закирова, назначенного на новую должность вчера. Глава республики поздравил его с новым назначением», – сообщается на портале.

Анвар Закиров родился в 1979 году в городе Бавлы. В 2001 году он окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Техника и физика низких температур», а в 2004 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2001 года по 2016 год Закиров работал в УФССП России по РТ на должностях пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста Управления, занимал должности старшего судебного пристава Советского РОСП, Авиастроительного РОСП, а также главы отдела организации исполнительного производства УФССП России по РТ.

С 2016 года по 2018-й Анвар Закиров работал заместителем начальника отдела, а затем и начальником отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России.

19 июня 2018 года он был назначен на должность замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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