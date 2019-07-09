(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Госдума запретила передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект исключает возможность коллекторам взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам.

Авторы проекта отмечают также, что такой порядок «ограничивает законные права и интересы граждан».

«Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору», - утверждают в Госдуме.

Стоит отметить, что за принятие документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.



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