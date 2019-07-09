Мухаметшин: Власти Татарстана уделяют внимание поддержке агрофирм и улучшению жизни сельчан

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин осмотрел поля агрофирмы «Зай», входящей в холдинг «Агросила», а также встретился со специалистами агрономических служб ряда хозяйств Заинского района.

Во время беседы с агрономами «Агросилы» руководитель республиканского парламента поинтересовался прогнозами на урожай зерновых культур и сахарной свеклы. По словам специалистов, урожайность зерновых ожидается более 45 центнеров с гектара, сахарной свеклы – около 447 центнеров. Улучшение показателей связано с использованием новых агрономических технологий, улучшением качества посевного материала, выделением средств по госпрограммам поддержки сельского хозяйства на приобретение техники, химических удобрений, топлива и смазочных материалов.

На полевом стане возле деревни Верхние Шипки Председатель Госсовета РТ встретился с руководителями ряда сельских поселений Заинского района. «Руководство республики уделяет сельскому хозяйству огромное внимание. Всесторонние помощь и поддержка оказываются как производителям продукции, так и в обновлении инфраструктуры для того, чтобы улучшить жизнь сельчан. Одним из таких проектов стала программа самообложения граждан, когда на каждый рубль, собранный жителями сел, республиканский бюджет выделяет дополнительно 4 рубля. Обновляются родники, ремонтируются мосты, облагораживаются общественные пространства», – сказал Фарид Мухаметшин.

Представители местных органов власти поблагодарили за принимаемые в республике меры по поддержке села. По их словам, реализация федеральных и республиканских программ обеспечивает рост благосостояния сельчан. Они также поделились своими проблемами, одной из которых является отсутствие рабочих мест для молодежи.

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