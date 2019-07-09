Минсвязи РТ: В ближайшие три дня возможно отключение ТВ в семи районах Татарстана

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В связи с проведением профилактических работ на телецентре Набережных Челнов в ближайшие три дня возможно отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в ряде районов Татарстана. Об этом информирует сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«С 8 утра и до 18 часов вечера 9 – 11 июля возможно отключение программ в Набережных Челнах, Тукаевском, Менделеевском, Агрызском, Актанышском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском районах», — сказано в сообщении.

Минсвязи РТ заранее информирует о плановых ремонтных работах на объектах филиалов РТРС «РТПЦ РТ», которые могут повлечь за собой отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания и просит жителей республики отнестись с пониманием к проводимым работам.



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