Компании Татарстана примут участие в выставке «Всероссийский день поля» в Ленинградской области

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Представители Татарстана примут участие в выставке «Всероссийский день поля – 2019» в Ленинградской области, которая будет проходить в городе Пушкин с 10 по 12 июля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде республики.

Как отметили в министерстве, среди компаний, участвующих в выставке, есть и предприятия Татарстана. «Так, Куземьбетьевский РМЗ представит образцы зерноочистительного оборудования и оборудования для приготовления комбикормов для животноводства. Компания "Казаньсельмаш" подготовила стенд, рассказывающий об опрыскивателях и другой технике для защиты растений, выпускаемой предприятием», – рассказал начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.

В ведомстве отметили, что выставку посетят заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, первый заместитель министра Николай Титов и специалисты Минсельхозпрода РТ, гендиректор АО «РАЦИН» Асхат Шарапов, руководитель Татарского НИИ сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук» Марсель Тагиров, ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валеев.

Согласно информации организаторов, в рамках мероприятия состоится демонстрация передовых достижений в сельскохозяйственном производстве в реальных полевых условиях. К примеру, на демонстрационных специализированных площадках в режиме работы будут представлены комплексы сельхозмашин.

Обширная экспозиция будет представлена такими разделами, как «Растениеводство», «Животноводство», «Мелиорация», «Рыбоводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК». А деловая программа «Дня поля» затронет все основные направления развития отечественного АПК.

«Всероссийский день поля – 2019» пройдет на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. В рамках его деловой программы состоятся научно-практические конференции, семинары, панельные дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам развития АПК. Также планируется пленарное заседание на тему «Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году».

Ожидается, что в церемонии открытия выставки примут участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.