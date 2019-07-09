КГМУ потратит 20 млн рублей на тренажеры для обучения хирургическим и онкологическим операциям

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для студентов КГМУ закажут два тренажера для обучения хирургическим и онкологическим операциям стоимостью более 20 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Подобные симуляторы, но для других видов операций, у нас уже есть. Новые симуляторы мы заказываем для того, чтобы студенты обучались операциям по хирургии и онкологии», — сообщили в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ).
Первый тренажер стоимостью 758 тыс. рублей предназначен для отработки навыков перкутанных вмешательств и уретерореноскопии, в том числе диагностики опухолей мочевого пузыря, камней и полипов.
Второй тренажер стоимостью 19,5 млн рублей — это виртуальный симулятор для отработки базовых навыков эндохирургических вмешательств: абдоминальной эндохирургии, эндохирургии малого таза и забрюшинного пространства.
Финансироваться покупка будет за счет средств федерального бюджета.