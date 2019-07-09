Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении предоставления соцподдержки инвалидам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Документ позволит гражданам с ограниченными возможностями не подтверждать свой статус бумажной справкой. Данные сведения будут доступны в электронном федеральном реестре.

«Сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов. Человеку надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность», — объяснил необходимость законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам депутата, документ упростит жизнь более 11 млн россиян.

Также согласно данному документу, на парковках должно быть выделено не менее 10% от всех парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями. Закон вступит в силу с 1 июля следующего года.



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