С начала года приставы Татарстана взыскали в пользу экологов более 8,2 млн рублей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). С начала года приставы Татарстана взыскали в пользу Минэкологии более 8,2 млн рублей, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Большая часть исполнительных производств касались исполнения административных и уголовных наказаний в виде взыскания штрафов и материального ущерба», – рассказала Халимова.

Она отметила, что таким образом было окончено более 400 исполнительных производств. В рамках 17 из них должников ограничили в праве выезда за пределы РФ.

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