В Набережных Челнах установили контейнер для батареек от компании Duracell и «Мегаполисресурс»

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах установили передвижной контейнер для батареек от компаний Duracell и «Мегаполисресурс», сообщила ИА «Татар-информ» представитель экологического движения «Чистый лист» Динара Муксинова-Чепигина.

Контейнер для сбора батареек разместился возле парковки набережной Габдуллы Тукая (поселок ГЭС, напротив дома № 10/64). Пробудет емкость для сбора батареек в Автограде до 14 июля.

Здесь можно сдать любые объемы батареек, аккумуляторов всех размеров и марок бесплатно и в любое время до указанного срока. Все собранное отправится на переработку на единственный в России завод-утилизатор аккумуляторных батарей «Мегаполисресурс».

«Батарейки на самом деле довольно тоскичны. После того, как они выработали свой ресурс, их не рекомендуется хранить в открытом, доступном месте. Лучше всего помещать в полиэтиленовые бутылки и плотно закрывать крышкой. Я буквально сегодня на себе испытала все " прелести" этих отходов. Когда привезла к передвижному контейнеру две бутылки с батарейками и открыла, чтобы выбросить, у меня закружилась голова от химического запаха, который стал выходить», — отметила Динара Муксинова-Чепигина.

По ее словам, на Автограде на постоянной основе располагаются три специализированных бокс-контейнера для сбора батареек от компаний Duracell и «Мегаполисресурс». Передвижной же контейнер является способом привлечения внимания общественности в проблеме правильной утилизации опасных отходов. Если в прошлом году в кампании по установке передвигающегося контейнера приняли участие пять городов РФ, то в этом в нее вовлечены уже 30 населенных пунктов.

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