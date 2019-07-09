Татар-информ

9 июля 2019, 17:40

ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: За сообщения об эконарушениях татарстанцы ежегодно получают 150 тыс. рублей

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ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: За сообщения об эконарушениях татарстанцы ежегодно получают 150 тыс. рублей

Фото: Владимир Васильев, Султан Исхаков

Система премирования жителей за сообщения об экологических нарушениях действует в республике четыре года.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За достоверные сообщения об экологических нарушениях жителям Татарстана ежегодно выплачиваются премии на общую сумму 150 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

 

«С 1 августа 2015 года действует система выплат. Ежегодно к нам поступает более 150 обращений граждан. Когда выявляются факты незаконного недропользования, сброса отходов и другие нарушения, гражданам выплачивается премия в размере 1,5 тыс. рублей. В этом году 67 тыс. рублей вознаграждений уже было вручено. Ограничений по сообщениям нет, мы готовы к взаимодействию», – сказал он.

Для населения работает республиканская общественная экологическая приемная. Это десять каналов связи, по которым в текущем году уже поступило более 6 тыс. обращений. Чаще всего они поступают на «горячую линию» Минэкологии РТ по телефону 267-68-67 и в систему «Народный контроль». Также активно в республике работает «Школьный экопатруль».

«По фактам несанкционированного размещения отходов в год от школьников поступает около 7-8 тыс. обращений. Самые активные школьники ежегодно получают подарки», – добавил Шакиров.

Согласно его данным, больше всего обращений граждан поступает по фактам сброса отходов, которые составляют 50% от общего числа административных материалов экологов. Такие нарушения в течение года устраняются на 98%. Однако нарушителей обнаружить удается не всегда.

«Нарушителей нам удается выявлять на уровне 70%. Дело в том, что жители обращаются по факту совершенного нарушения. Многие из них происходят на муниципальной земле, и кем там были сброшены отходы, мы выявить не можем. Однако мы предпринимаем меры совместно с собственниками земли по устранению нарушений», – отметил спикер.

 

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