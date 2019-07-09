(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Татарстанцы одержали победу на европейской серии по пляжному регби. Об этом сообщает Минспорта РТ со ссылкой на Федерацию регби РТ.

Мужская сборная обыграла на групповом этапе команды Франции, Италии и ЮАР. Этап проходил во французском городе Марсель.

В полуфинале национальная команда вновь встретилась с южноафриканцами и обыграла их со счетом 10:3.

В финале сборная сразилась с марсельским клубом, чемпионом Европы среди клубных команд. Слаженная и продуманная игра в защите и индивидуальный проход игрока казанской «Энергии» Карима Маникова помогли команде одержать победу в матче.

В составе сборной России от Татарстана также приняли участие Вадим Кротов, Антон Софронов и Павел Кривошеев («Энергия»), а также Александр Тихонов («Стрела»).

Следующим этапом для мужской сборной станет чемпионат Европы в Москве 27-28 июля.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.