Автоинспекторы Казани проверят водителей, которые ранее уже привлекались за нарушения ПДД

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Госавтоинспекторы Казани завтра проверят водителей, которые ранее уже привлекались за нарушения ПДД, сообщили в ведомстве.

«В рамках мероприятия "Тоннель" под вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, привлекавшиеся ранее к административной ответственности, не соблюдающие правила перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства», – рассказали в ГИБДД.

Кроме того, полицейские будут выявлять водителей, которые не предоставляют преимущество пешеходам, а также самих пешеходов, которые не соблюдают правила поведения на дорогах.

ГИБДД настоятельно рекомендует водителям во избежание конфликтных ситуаций и для экономии времени при передвижении по городу перед каждой поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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