В России создана система воздушных сигналов, способная снизить количество авиакатастроф

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В России создана система воздушных сигналов (СВС-Л), способная снизить количество авиакатастроф. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом», — поделился гендиректор компании «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов.

В новой системе впервые был введен в эксплуатацию лазерный измеритель скорости, работающий при меньшей мощности для обогрева, чем другие приемники, используемые в настоящее время.

Впервые разработка будет продемонстрирована на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.



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