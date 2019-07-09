В Набережных Челнах открылся отреставрированный за 21 млн рублей детсад «Ручеек»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сегодня после капитального ремонта в Набережных Челнах открылся детский сад №43 «Ручеек», расположенный в поселке ГЭС. Дошкольное учреждение осуществляет приоритетную деятельность по познавательно-речевому направлению развития, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.





Детсад был открыт 45 лет назад, капитального ремонта в нем никогда не было. К работам строители приступили в январе этого года и за семь месяцев обновили здание и прилегающую территорию.



Открытие обновленного сада состоялось при участии председателя Совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, главы администрации Комсомольского района Александра Кислова.





Градоначальник отметил, что благодаря госпрограмме, инициатором которой является Президент РТ Рустам Минниханов, в Автограде удалось отремонтировать 20 детских садов, на очереди в этом году еще восемь.



Экзам Губайдуллин отметил, что в последние годы в Челнах очень много делается по повышению качества жизни населения. «Все те программы, которые реализуются в первую очередь направлены на изменение и повышение качества жизни», – подчеркнул он.





Из республиканского бюджета на ремонт было выделено около 21 млн рублей, в том числе на приобретение мебели и оборудования 1,9 млн рублей. В «Ручейке» оборудованы медицинский блок, методический кабинет, кабинеты по обучению детей родному языку и правилам дорожного движения, музыкально-спортивный зал.



За счет средств городского бюджета обновлены и расширены подъездные пути и обустроены парковочные мест.

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