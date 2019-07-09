Челнинец потратит миллионный грант на создание мастерских для детей со сложной судьбой

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинец потратит выигранный на международном форуме «Байкал» миллионный грант на создание мастерских для детей со сложной судьбой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал специалист по работе с молодежью МЦ «Орион», автор проекта Басыр Ганиев.

Международный форум «Байкал» на побережье знаменитого озера в Иркутской области. В нем приняли участие более 500 молодых представителей практически всех регионов России, а также Китая, Монголии, Кореи, Польши, Австрии и других стран.

«Я поехал на форум целенаправленно для того, чтобы участвовать в грантовом конкурсе. На него подали заявки более 250 человек. Я со своим проектом заявился в номинации „Социальное предпринимательство“. В итоге по нашему направлению было отобрано пять человек, которые суммарно выиграли 3 млн 100 тысяч рублей. Из этой суммы мне досталось 1 млн 100 тыс. рублей. И это был самый большой грант, который был выделен „социальным предпринимателям“», — отметил Ганиев.

По словам челнинца, новый проект «Наставник. Точка роста» является логическим продолжением той деятельности, которая ведется им и его единомышленниками в течение двух лет на базе Елабужского детского дома, Набережночелнинского социального приюта «Асылташ» и других детских учреждений. С социальными сиротами проводятся мастер-классы различного направления, в ходе которых они получают навыки в кулинарии, технике и других направлениях.

«Сейчас мы хотим создать мастерские, в которых подопечные социальных учреждений могли бы научиться делать какие-то вещи своими руками из бетона, дерева, эпоксидной смолы и другого. Это будут вазоны, светильники, элементы декорации. Хотим дать возможность детям и творить, и приобрести ремесло, которое может их, образно говоря, прокормить в случае чего», – поделился челнинец.

Как рассказал Басыр Ганиев, у него уже есть генеральный партнер, который готов предоставить материалы и инструменты. Также уже ему предоставили площади, где разместятся три мастерские. Открытие первого планируется провести уже этой осенью.Тода же состоится первая ярмарка изделий социальных сирот. В дальнейшем Ганиев намерен участвовать в и других грантовых конкурсах с тем, чтобы поддерживать свой проект «на плаву».

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