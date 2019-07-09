(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram разрабатывает нововведения, которые способны оградить пользователей от травли в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Разрабатывается искусственный интеллект, способный помочь администрации социальной сети проверять комментарии пользователей, оставленные под чужими постами. Автор комментария получит уведомление, если его сообщение будет рассмотрено как оскорбительное.

«Тестовый запуск продемонстрировал, что некоторых людей она [программа] вдохновляет удалить свой комментарий и поделиться чем-то менее обидным», — прокомментировали в компании.

Также в процессе разработки находится функция Restrict, с помощью которой оскорбленные пользователи смогут защитить свой аккаунт. Обидный комментарий будет доступен только тому человеку, который его написал.

Заблокированные таким образом пользователи не смогут отследить, когда объект их нападок был онлайн или когда прочитал отправленное ему сообщение.



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