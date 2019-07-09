Троим молодым ученым вручат Госпремию РТ им. академика Алемасова

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Завтра троим татарстанским ученым вручат Госпремию РТ им. Академика В. Е. Алемасова для молодых ученых, сообщает пресс-служба Академии наук республики.

Так, за значительный вклад в развитие технологии дорожного строительства в РТ из доступного местного укрепленного минерального сырья и отходов промышленности премии удостоится кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Института транспортных сооружения КГАСУ Ленар Мавлиев.

Премию также вручат кандидату технических наук, доценту кафедры технологий строительного производства, завлабораторией аддитивных технологий строительного производства КГАСУ Рустему Мухаметрахимову. Отмечен его значительный вклад в исследование и разработку новых композиционных материалов и модифицированных дисперсно-армированных бетонов для аддитивного производства в строительстве.

Третий из ученых — это кандидат технических наук, инженер-конструктор отдела расчетов опытно-конструкторского бюро ПАО «Казанский вертолетный завод» Айрат Сафиуллин. Премию он получит за значительный вклад в решение вопросов обеспечения выживаемости и травмобезопасности пассажиров и экипажей летательных аппаратов при вынужденной аварийной посадке на водную поверхность.

Всего на конкурс 2019 года подали 17 работ из разных областей инженерных наук, из них 16 были допущены к участию.

Вручение состоится на заседании президиума Академии наук РТ, в нем примет участие президент АН РТ Мякзюм Салахов.

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