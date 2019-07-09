Участники международного форума признали «Россию» лучшей авиакомпанией

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Представители NETWORK Eurasian Route Development Forum поучаствовали в опросе, по результатам которого «Россию» признали лучшей авиакомпанией.

По версии международной консалтинговой компании Brand Finance, в этом году бренд авиакомпании «Россия» попал в топ-50 ценных брендов РФ.

Кроме того, «Россия» стала лауреатом Евразийской премии в номинации «Лучший прогресс в сервисе». Таких показателей удалось добиться благодаря результатам работы за минувший год, которые оценивали эксперты. Они установили, что среди всех авиакомпаний самую стремительную динамику улучшения сервиса показала именно «Россия». Помимо проведения работы по расширению географии полетов, она добилась значительного улучшения сервиса, который предоставляют клиентам во время перелета.

Одним из главных достижений назвали проект доступа к стриминговой системе развлечений. Пассажиры во время перелета получили возможность смотреть фильмы и слушать аудиокниги, которые хранятся во внутренней сети компании. Для этого достаточно загрузить на мобильное устройство приложение ife.one и через Wi-Fi подключиться к сети. На состоявшемся форуме NETWORK были продемонстрированы эти возможности.

Также «Россия» внедрила разработанные при помощи технологий дополненной реальности детские наборы, ставшие инновационными. Они были отмечены британской премией TravelPlus Airline Amenity Bag Awards. Для класса «Бизнес» компания ввела дорожные наборы, для всех классов обновила меню бортового питания.

Представители компаний авиатранспортного комплекса вслед за экспертами также дали положительную оценку развития сервиса. На форуме среди участников провели опрос, который показал, что «Россия» является лучшим авиаперевозчиком Евразийского региона.

Премия в рамках форума проводилась во второй раз, сейчас в Красноярске за три дня состоялись сотни встреч и деловых переговоров среди авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов из различных стран.

«Россия» входит в группу «Аэрофлот», ее маршрутная сеть превышает 130 направлений.

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