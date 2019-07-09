Челнинский театр кукол готовит к открытию сезона новый спектакль «Сказки падишаха»

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский театр кукол готовит к открытию театрального сезона новый спектакль «Сказки падишаха», об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела по связи с общественностью культурного учреждения Анна Перехрест.

Спектакль ставится по мотивам народных сказок, автором сценария является известный казанский сценарист и режиссер Татарского государственного театра кукол «Экият» Рафаэль Тагиров. В постановочную группу также вошла художник Мурманского областного драматического театра Софья Шахновская.

Сюжет спектакля полон приключений, чудес и смыслов, напоминающих о борьбе добра и зла. В спектакле максимально задействованы возможности технического оборудования, будет много световых и музыкальных сюрпризов, которые должны подчеркнуть достоинства кукол и декораций.

«Спектакль удивительно современный, обладает неповторимым колоритом. Он рассчитан на малышей в возрасте от пяти лет. По длительности занимает не более 50 минут. Все продумано так, чтобы эти минуты надолго остались в памяти детей», — сказала Анна Перехрест.

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