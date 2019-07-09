(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Житель Татарстана погиб при попытке включить электричество в обесточенном за неуплату автопарке, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Вчера днем на территории автопарка "Правда" в селе Мемдель было обнаружено тело 21-летнего механизатора. По предварительной версии, парень попытался подключить электричество на разъединительном столбе, находившемся на территории организации», – рассказал Шептицкий.

Он отметил, что столб был опломбирован, а автопарк отключен от электроснабжения за неуплату.

По предварительным данным, парень залез в ковш экскаватора, водитель его поднял до верхушки столба, и юноша попытался передвинуть задвижку при помощи металлической трубы, однако задел провода и получил удар током.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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