ЦИК РФ: Татарстан вложил серьезный ресурс в подготовку членов избирательных комиссий

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Татарстан вложил серьезный ресурс в подготовку членов избирательных комиссий. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев на заседании в Москве, сообщает ЦИК РТ.

Булаев в целом положительно оценил проведенную ЦИКом Татарстана работу по подготовке к выборам. «Комиссия стала работать более системно, более профессионально разбирать проблемные ситуации и взаимодействовать в том числе с партиями. В регионе есть желание сделать избирательный процесс таким, чтобы в нем участвовали максимально подготовленные люди. Вложили серьезный ресурс в подготовку членов избирательных комиссий. Научить людей работать без ошибок в рамках закона – это существенный подход», – подчеркнул он.

О ходе подготовки к выборам депутатов Госсовета Татарстана на заседании Центральной избирательной комиссии РФ рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов. По его словам, обновленные участковые избирательные комиссии более чем на 75% состоят из представителей 11 политических партий и общественных движений.

Проведено масштабное обучение сотрудников избирательной системы республики, всех членов УИК. В частности, обучение прошли более 21 тыс. человек. В программе обучения учитывалась практическая составляющая знаний избирательного законодательства.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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