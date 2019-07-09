За три года количество машин с превышением норм по вредным выбросам в РТ сократилось в четыре раза

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За последние три года количество автомобилей в Татарстане с превышением норм по вредным выбросам сократилось в четыре раза. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по РТ проводится акция "Чистый воздух". В ходе совместных мероприятий мы проверяем автотранспорт на выхлопы, чтобы не было превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», – сказал он.

В этом году совместными усилиями было проверено 249 автомашин, 9 из них не соответствуют требованиям. Это порядка 3,6% от общего числа проверенных автомобилей.

«Еще три года назад эта цифра достигала 15 – 20%. В прошлом году она сократилась до 7 процентов, а в текущем году до 3,6%, когда превышены предельно допустимые концентрации», – отметил Фаяз Шакиров.



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