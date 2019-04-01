Фарид Мухаметшин: Наша задача – разъяснить людям, что нацпроекты должны находиться под их контролем

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Реализация национальных проектов в городах и районах должна проходить под контролем граждан, проживающих на этих территориях. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе поездки в Заинский район.

«Президентом РФ инициируются беспрецедентные национальные проекты, как по масштабам, так и по объемам выделяемых средств. Наша задача разъяснить людям, что проекты должны находиться под их контролем, что все это делается для людей. Выделяются триллионы рублей до 2024 года. Никогда до этого такого внимания людям не оказывалось, в том числе и в советское время. Наша задача вместе с населением решить какую территорию облагородить, что сделать во дворах, местах массового проживания», — сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ отметил, что сейчас открываются уникальные возможности для того, чтобы сделать города и поселки более удобными для проживания людей. «Наша задача — активно участвовать в реализации нацпроектов на территории Татарстана, Президент республики издал специальное распоряжение и закрепил ответственных от министерств и ведомств за каждым из 12 нацпроектов. Я думаю, местные власти с населением подхватят это желание, и мы увидим более комфортные условия для жизни, отдыха, учебы и досуга наших людей», — пояснил руководитель парламента.

Как отметил глава Заинского района Разиф Каримов, в развитие инфраструктуры города и района ежегодно вкладывается около 1 млрд рублей бюджетных средств. «Сегодня в маленьком Заинске есть 30 гектаров парков и скверов и это здорово. Развивается медицина, наша ЦБР превратилась в медицинский городок. Все 9 городские школы прошли через программу капремонта, мы провели ремонт 6 садиков», — привел примеры глава района.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня стал участником проекта День «Единой России» в Заинском районе. Члены фракции «Единая Россия» в парламенте республики проводят встречи с жителями республики оказывают медицинскую, социальную, юридическую, информационную помощь.

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