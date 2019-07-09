Татарстан получит 30 дополнительных комплексов электронного голосования к выборам в Госсовет

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Татарстан получит дополнительно 30 комплексов электронного голосования. С их помощью можно будет проголосовать в электронной форме, не используя бумажный бюллетень. Такое решение было принято в ходе заседания ЦИК РФ, сообщает Центральная избирательная комиссия РТ.

«В ходе заседания ЦИК РФ принято решение о передаче Татарстану дополнительных 30 КЭГов (комплексов электронного голосования), позволяющих голосовать в электронной форме без использования бумажного бюллетеня», – говорится в сообщении ЦИК РТ.

При голосовании через КЭГ избиратель должен будет сделать отметку в бюллетене прямо на экране устройства. В день голосования комплексы электронного голосования будут установлены на крупных избирательных участках в городах и районах РТ.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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