(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Жителя Альметьевска будут судить за смерть дочери, которую он уронил, пока менял девочке одежду, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в марте этого года 36-летний мужчина уронил новорожденную дочь на диван, и девочка ударилась головой о твердую поверхность. Ребенка госпитализировали с внутричерепной травмой в бессознательном состоянии. Обстоятельства случившегося отец скрыл от врачей и жены», – рассказал Галиев.

Спустя два месяца девочка скончалась в больнице так и не приходя в сознание.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности передано на рассмотрение в суд.

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