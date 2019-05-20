В Казани пройдет 2-й всероссийский архитектурный фестиваль «ОстровА»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Казани 13-17 июля на острове Вертолетный пройдет 2-й всероссийский архитектурный фестиваль «ОстровА». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

За 5 дней фестиваль объединит участников всех возрастов – профессионалов, студентов и детей от 14 лет. Ожидается, что за дни проведения фестиваля участниками будут построены 6 новых архитектурных объектов.

«На уникальном острове «Вертолетный» на Волге соберутся лучшие архитекторы Казани, студенты и дети и построят удивительные архитектурные объекты. Вместе мы создадим особую развивающую среду для будущего детского лагеря и семейного отдыха и вдохнем новую жизнь в заброшенный остров. Остров станет точкой притяжения творческих людей и детей вдали от шума больших городов», – сообщают организаторы.

В этом году организатором фестиваля выступит организация «Архидети», помогающая подросткам в возрасте от 7 до 17 лет найти себя и определиться с профессией. Проект является победителем всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии В. В. Путина, победитель конкурса «Моя страна, Моя Россия»; а также казанское бюро архитектуры, ландшафта и городского дизайна «Архитектурный десант». На их счету более 70 реализованных объектов. Представители бюро являются призерами престижных международных архитектурных конкурсов.

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