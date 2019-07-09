Мухаметшин: Агропромпарк «Зай» – одна из новых форм работы с продукцией частных подворий Татарстана

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Агропромпарк Заинска позволяет фермерам реализовывать продукцию, а горожанам получать широкий набор продуктов питания, форма работы очень удачная. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в район.

«Агропромпарк, который мы посетили, впечатляет. Это одна из новых форм работы с продукцией частных подворий и фермерских хозяйств, инициированная Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Заинцы одними из первых построили такой агропромпарк, набор продуктов питания очень впечатляет. Здесь начинают перерабатывать продукцию в цехах реализовывать продукты переработки», — сказал Мухаметшин.

Агропромышленный парк «Зай» введен в строй в декабре 2018 году, это первый пилотный проект в РТ. Парк оказывает поддержку фермерским хозяйствам по сбору и реализации излишек сельскохозяйственной продукции, предоставляет бесплатные места в торговом зале. В Агропромышленном парке налажена переработка, упаковка и фасовка закупаемой продукции. Мощность овощного цеха составляет 2 тонны в сутки, мясного — 2,5 тонны. Мощность цеха по фасовке круп и сыпучих продуктов рассчитана на 5 тонн в сутки. Фермерские хозяйства могут реализовать свою продукцию через Агропарк более чем на 100 млн. рублей в год. Это позволит развиваться крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам.

В Заинском районе Фарид Мухаметшин также встретился и с производителями сельхозпродукции. «Мы ознакомились с обстановкой на полях, пообщались с фермерами, главами поселений. Посмотрели и растущий урожай, отметили очень серьезное обновление материальной базы для переработки сельскохозяйственной продукции. Меня это порадовало. Выбранный путь уже дает результаты, успехи будут очевидны», — поделился впечатлениями руководитель парламента.

В Заинском районе сегодня проходит День «Единой России» В этот день депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия» проводят встречи с жителями республики оказывают медицинскую, социальную, юридическую, информационную помощь. Цель проекта — провести открытый разговор с жителями, обсудить нерешенных проблемы и вопросы для дальнейшей работы.

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