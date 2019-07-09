Саъди Исмаилов стал бронзовым призером на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Член студенческой сборной России и сборной РТ на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе Саъди Исмаилов стал бронзовым призером соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Эмоции только положительные, выступлением в миксте я очень доволен, так как очень тяжело конкурировать с азиатскими спортсменами в настольном теннисе. Здесь каждая медаль – на вес золота. К тому же мы впервые играли в смешанном составе на Универсиаде, это придало дополнительной сложности», – поделился впечатлениями после турнира спортсмен.

Студент Поволжской академии спорта Саъди Исмаилов выступал в паре с Яной Носковой, с которой в соревнованиях по настольному теннису в миксте дошел до полуфинала. В полуфинале турнира пара уступила представителям Китая Чжао / Фань – 0:4, завоевав «бронзу» турнира.

«Радоваться и расслабляться рано – впереди личные соревнования, я постараюсь выложиться на максимум, на все 100% и принести еще одну медаль. Азиатские команды привезли сильнейшие составы, но от этого их приятнее побеждать», – рассказал Саъди представителям пресс-службы Министерства спорта РТ.

Медаль теннисиста стала 5 для Республики Татарстан на Универсиаде в Неаполе. Ранее «золото» и 3 «бронзы» в копилку сборной РТ принесли Григорий Тарасевич, Карина Шкляр и Ирина Приходько.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.