В Набережных Челнах должник добивается признания пропавшего в Заполярье путешественника умершим

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пенсионер через суд добивается признания пропавшего в Заполярье путешественника Льва Бушуева умершим, чтобы не платить ему долг. Об этом сообщает городской суд.

Пенсионер задолжал челнинскому путешественнику более 1,5 миллиона рублей. Судебные приставы-исполнители удерживают у него половину пенсии в счет погашения долга. Когда мужчина узнал, что в ноябре прошлого года Бушуев пропал на Полярном Урале, а его поиски ни к чему не привели, он обратился с заявлением о приостановлении судебного производства. Однако ему отказали.

Суд также ответил истцу отказом. При этом пояснил, что с заявлением об объявлении гражданина умершим могут выступать те, чьи права при возникновении трагических обстоятельств нарушаются.

Например, кредитор, который после смерти должника теряет возможность взыскать с него требуемую сумму, и у него возникает необходимость претендовать на иное имущество умершего. А поскольку пенсионер является не кредитором, а должником, его личные и имущественные права в данном случае не изменяются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле текущего года на Полярный Урал на поиск останков известного челнинского путешественника Льва Бушуева отправляется экспедиция.

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