Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Казань – столица парусного спорта России

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан Вадим Трофимов прокомментировал проведение в Казани чемпионата России в классе «Микро».

«Чемпионат России в классе „Микро” впервые проходит на территории Татарстана. Класс «Микро» - международный класс яхт, которые составляют всего 5,5 м в длину, 2 м в ширину, экипаж составляет 3-4 человека», - сообщил Трофимов.

Вдобавок он рассказал о ближайших мероприятиях в Татарстане: «Следующие наши соревнования пройдут в Лаишево. Это будет чемпионат и первенство России в классе „Европа”. Они пройдут с 13 по 17 июля. Поэтому однозначно можно назвать Казань небольшой столицей парусного спорта России. Мы ещё будем наращивать наш потенциал».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.