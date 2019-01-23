Кабмин РТ увеличил финансирование техподдержки «Электронного здравоохранения РТ» до 1 млрд рублей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Кабмин РТ увеличил финансирование техподдержки «Электронного здравоохранения» до 1 млрд рублей в связи с передачей полномочий по технической поддержке единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение РТ» (ЕГИС «ЭЗ РТ») от Минсвязи РТ к Минздраву Татарстана. Информация об этом указана на портале «Официальный Татарстан».

«Деньги пойдут на техническую поддержку информационных систем и информационной безопасности ЕГИС „ЭЗ РТ“. Кстати, в этом году было увеличение стоимости этой поддержки», — сообщили в «Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре РТ» («РМИАЦ РТ»).

Ведение информационных ресурсов и баз данных «Диспетчерского центра Министерства здравоохранения РТ» увеличилось с 17 млн до более чем 1 млрд рублей. Также было увеличено ведение информационных ресурсов и баз данных «РМИАЦ РТ» с 40,7 млн до 44 млн.

«Нам передали полномочия Министерства информатизации и связи по технической поддержке ЕГИС „ЭЗ РТ“ и следом за этим передали финансирование», — добавили в «РМИАЦ».

Раньше техническим заказчиком было Минсвязи РТ, а Минздрав РТ — функциональным заказчиком техподдержки системы «Электронного здравоохранения РТ». С 2019 года Минздрав Республики Татарстан является и техническим, и функциональным заказчиком.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.