Семь футов под килем и попутного ветра тебе в спину: Казань принимает турнир по парусному спорту

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по парусному спорту в классе «Микро». В соревновании принимают участие 18 экипажей со всей России и Казахстана.

Класс «Микро» на турнире, проходящем на акватории Куйбышевского водохранилища, представили компактные суда, которые используются для отдыха и спортивных соревнований.

Открыл церемонию председатель Правления «Федерации парусного спорта Республики Татарстан» Вадим Трофимов: «Мы рады приветствовать всех гостей в столице нашей республики. Мы приложим все усилия, чтобы воспоминания о данном турнире остались лишь положительные. Спортсменам - удачи, зрителям - приятного просмотра».

Далее к микрофону подошёл главный судья соревнований Сергей Вильданов. Он поздравил всех с началом турнира, а также поблагодарил организаторов за проделанную работу. Вдобавок он пожелал честной спортивной борьбы.

Соревнования продлятся до 13 июля. Татарстан на соревнованиях представляет коллектив «Арго» под руководством рулевого Артема Головачева.

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