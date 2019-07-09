В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка вылетела в кювет, погибла женщина

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка «Жигули» вылетела в кювет, погибла женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«ДТП произошло сегодня утром между поселками Новотроецкое и Комсомолец в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, пожилой водитель "Жигулей" не убедился в безопасности маневра и при повороте не уступил дорогу "Ниве"», – поделились с агентством очевидцы аварии.

Удар был такой силы, что «классику» выбросило с дороги в кювет и автомобиль превратился в груду искореженного металла.

В результате ДТП пассажирка «Жигулей» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.



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