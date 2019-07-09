Депутат ГД Айрат Хайруллин рассмотрел 40 вопросов избирателей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Во время региональной недели с 1 по 7 июля приемы граждан прошли в четырех районах Нижнекамского избирательного округа: Аксубаевском, Заинском, Алькеевском и Нурлатском. За неделю с самыми разными проблемами к Айрату Хайруллину обратились 40 человек.

Так, в Заинске на прием пришла женщина с просьбой помочь собрать детей в школу. В семье сложная ситуация. Одна из дочерей имеет заболевание, состоит на учете в больнице. Мать троих детей работает дворником, воспитывает девочек одна. Отец не принимает должного участия в материальном обеспечении семьи, не имеет постоянной работы, злоупотребляет спиртным.

Еще одна многодетная мать обратилась за помощью по нескольким вопросам. Два месяца назад у них сгорело единственное жилище, а страховую сумму они до сих пор получить не могут. Сейчас мать троих сыновей в отчаянном состоянии, занимается восстановлением сгоревших документов и рада любой помощи. В ее планах было строительство нового дома, но так как мужчины в семье нет, ей посоветовали встать в очередь на жилье по соципотеке, в этом году как раз началось строительство многоквартирного дома. С приема женщина ушла совсем с другим настроением.

«Благодаря присутствующим на приеме руководителям администрации района вопрос с получением страховой суммы решился на месте: до 14 июля она ее получит. И, конечно, через Благотворительный „Фонд Хайруллина” будет оказана помощь по сбору детей в школу. В этом году, чем ближе 1 сентября, тем больше людей обращаются на приемах за помощью по подготовке детей к учебе. На днях администрация Аксубаевского района попросила помочь собрать детей из 10 малоимущих семей. Мы туда партию ранцев со всеми принадлежностями отправим», - отметил Айрат Хайруллин.

На месте был решен вопрос жителя сельского поселения Новый Чувашский Адам Аксубаевского района, который пожаловался, что их улица плохо освещается. Ему пояснили, что поселок уже включен в действующую программу освещения, осталось ждать не так уж долго.

Сразу 15 человек, обеспокоенных массовой гибелью пчел, пришли к депутату из нескольких сельских поселений Заинского муниципального района.

Все произошло 28 и 29 июня, пояснили они, сначала пчеловоды заметили странное поведение и агрессивность пчел, а затем началась их массовая гибель, на некоторых пасеках пострадало до 100 ульев.

«Такие случаи бывают, когда в фермерских хозяйствах распыляют средства защиты растений от вредителей, но здесь нужно разбираться, что послужило причиной. Уже собрали комиссию, отправили на экспертизу материалы, На основании результатов можно будет говорить о причине, возможно, будут доказательства виновности каких-то лиц. Сейчас гадать не будем, результаты будут готовы в конце июля, я взял этот вопрос на особый контроль», - пояснил Айрат Хайруллин.

Глава и жители Урмандеевского сельского поселения обратились за помощью по ремонту моста. От многодетных семей Аксубаево поступили обращения по вопросу инфраструктуры трех новых улиц: Гусева, Самаренкина и Хамадиева. После разговора с депутатом администрация района обещала ускорить подачу воды и сообщила, что окончание строительства газопровода намечено на третий квартал этого года.



Другие вопросы избирателей районов, где были проведены приемы, касались оформления дома, приобретения мебели в медресе, газификации улиц, материальной помощи и др.

Каждое обращение взято депутатом в работу, по всем принятым решениям обратившиеся будут оповещены дополнительно.



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