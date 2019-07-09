Минэкологии РТ: За 3,5 года в Татарстане пресечено 700 фактов ограничения доступа к водным объектам

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За последние 3,5 года в Татарстане выявлено около 700 фактов ограничения доступа к водным объектам. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Данные мероприятия мы активно усилили в 2016 году. За последние 3,5 года выявлено около 700 нарушений и снесены объекты. В текущем году выявлено 43 таких случая на водных объектах регионального значения», - отметил он.

В целях предотвращения нарушений природоохранного законодательства в текущем году на 125 объектах были определены границы, установлены водоохранные зоны. 28 из них имеют статус особо охраняемых природных территорий.



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