Партнеры из Узбекистана готовы инвестировать в строительство оптово-распределительного центра в РТ

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Партнеры из Узбекистана готовы инвестировать средства в строительство оптово-распределительного центра в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, в Казани во Дворце земледельцев заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов встретился с делегацией Бухарской области Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима Бухарской области Санъатилло Хикматовым.

«За последние 15 лет мы прошли весьма значительный путь модернизации, но в республике еще имеется потенциал для роста. Мы открыты для привлечения инвестиций», – отметил, приветствуя гостей, Марат Ахметов.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества сторон в сфере АПК, увеличения товарооборота между Татарстаном и Узбекистаном, который по итогам 2018 года заметно возрос, достигнув 146 млн долларов США.

По информации Минсельхозпрода РТ, Узбекистан нацелен на увеличение товарооборота с республикой и готов сотрудничать с Татарстаном, в частности, по таким направлениям, как производство молочной, винодельческой, птицеводческой продукции.

Как рассказали гости, в Бухарской области Узбекистана реализуется масштабный проект по строительству теплиц, в рамках которого за год возведено около 1000 га теплиц для выращивания овощей. В связи с этим узбекская сторона готова рассмотреть экспортные направления сотрудничества, а также инвестировать средства в строительство в Татарстане оптово-распределительного центра для хранения, первичной переработки, упаковки и реализации овощной продукции.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, также в ходе встречи состоялся обмен опытом в области животноводства. Делегация из Бухарской области заинтересовалась реализуемыми в Татарстане программами господдержки отрасли, и партнеры из Узбекистана намерены более детально изучить их для возможного внедрения в АПК своей республики.

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