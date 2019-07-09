Минздрав РТ планирует к 2021 году закупить ещё один вертолёт «Ансат»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Согласно стратегии развития санитарной авиации до 2024 года Минздрав РТ планирует закупить ещё один вертолёт «Ансат». Об этом в разговоре с журналистами рассказала заведующая отделом по организационно-методической консультативной работе РКБ Лилия Чалай.

«Наличие вертолетов будет увеличиваться. Мы подготовили стратегию развития санитарной авиации до 2024 года. Согласно этой стратегии в 2021 году планируется приобрести ещё один вертолёт "Ансат" для Закамской зоны», - отметила Лилия Чалай.

Она добавила, что финансирование пока не предусмотрено.

На сегодняшний день в наличии у ведомства «Ансат» и Robinson. Кроме этого, в экстренных случаях врачи могут использовать вертолеты с медицинским модулем МЧС. Так случилось при госпитализации пациентов, пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме».

Помимо количества вертолетов увеличится и количество вертолётных площадок.

«Министерство здравоохранения Татарстана участвует в республиканской целевой программе по безопасности дорожного движения, и каждый год согласно этой программе выделяются деньги на строительство вертолетной площадки около медицинской организации», - рассказала Чалай.

Таким образом, сейчас идёт строительство около больницы Алькеевского района, на следующий год вертолётная площадка появится в Агрызе.

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