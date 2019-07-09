Татар-информ

9 июля 2019, 13:29

Происшествия

В Челнах кроссовер столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации

Рекомендуем

Происшествия

В Челнах кроссовер столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации

Фото: Набережночелнинской ГИБДД

Авария произошла накануне поздно вечером на перекрестке проспекта Мира с улицей Беляева.

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах кроссовер «Рено Каптюр» столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне вечером на перекрестке проспекта Мира и улицы Беляева.  25-летний водитель «Рено Каптюр» столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился 18-летний парень.

 

От удара кроссовер выкинуло на обочину, где он протаранил дорожный знак. 25-летний водитель получил многочисленные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в реанимационное отделение больницы.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка вылетела в кювет, погибла женщина
Новости дня
14:18
Фарид Мухаметшин: Наша задача – разъяснить людям, что нацпроекты должны находиться под их контролем

Председатель Госсовета Татарстана находится с рабочей поездкой в Заинском районе.

14:11
Жителя Альметьевска будут судить за смерть дочери, которую он уронил, пока менял девочке одежду

Ребенок скончался в больнице от внутричерепной травмы.

14:02
Минэкологии РТ: Четырьмя ведомствами пресечено более 380 нарушений водного законодательства

В Пестречинском районе за сброс бытовых стоков на рельеф местности оштрафована УК «Пестрецы - Уютный дом».

13:48
Мухаметшин: Агропромпарк «Зай» – одна из новых форм работы с продукцией частных подворий Татарстана

Председатель Госсовета Татарстана принял участие в Днях «Единой России» в Заинском районе.

13:32
За негативное воздействие на экологию в РТ суды приостановили деятельность шести организаций

В текущем году в республике возбуждено 17 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде.

13:29
В Челнах кроссовер столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации

Авария произошла накануне поздно вечером на перекрестке проспекта Мира с улицей Беляева.

13:18
Партнеры из Узбекистана готовы инвестировать в строительство оптово-распределительного центра в РТ

Во Дворце земледельцев обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Бухарской области Узбекистана в сфере АПК.

13:07
Три жительницы Казани пострадали в результате аварии с участием автобуса и легковушки в Абхазии

Все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ города Гагры.

13:06
Кабмин РТ увеличил финансирование техподдержки «Электронного здравоохранения РТ» до 1 млрд рублей

Увеличение финансирования связано с передачей полномочий по техподдержке системы «Электронного здравоохранения» от Минсвязи РТ к Минздраву Татарстана.

12:54
В системе «Народный контроль» РТ введут категорию «Семья, находящаяся в социально опасном положении»

Модератором новой категории будет Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

12:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о капремонте объектов социального значения в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:48
Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Казань – столица парусного спорта России

Вадим Трофимов прокомментировал проведение в столице РТ чемпионата России в классе «Микро».

12:43
В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка вылетела в кювет, погибла женщина

Смертельная авария произошла сегодня утром в Тукаевском районе республики.

12:40
Минэкологии РТ: За 3,5 года в Татарстане пресечено 700 фактов ограничения доступа к водным объектам

В текущем году экологи республики выявили 43 случая ограничения доступа к водоемам.

12:32
Семь футов под килем и попутного ветра тебе в спину: Казань принимает турнир по парусному спорту

Участие в соревнованиях принимают 18 экипажей со всей России и Казахстана.

12:24
Мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» начал прием документов

В мусульманском пансионате мальчики изучают английский и арабский языки, а также основы ислама.

12:19
В Челнах пьяный водитель легковушки изуродовал свой авто, влетев задним ходом в фуру

На нарушителя составлен административный протокол, его машина доставлена на спецстоянку.

12:12
Минздрав РТ планирует к 2021 году закупить ещё один вертолёт «Ансат»

Сейчас в наличии у Минздрава Татарстана два вертолёта: «Ансат» и Robinson.

12:02
Минэкологии РТ: За шесть месяцев выявлено и устранено 3 тысячи экологических нарушений

Нарушители природоохранного законодательства из республики за полгода оштрафованы на 34 млн рублей.

12:00
Депутат ГД Айрат Хайруллин рассмотрел 40 вопросов избирателей

Во время региональной недели с 1 по 7 июля приемы граждан прошли в четырех районах Нижнекамского избирательного округа.

11:54
Для фестиваля «Великий Болгар» планируют построить лабиринт из сена и детскую картонную крепость

На организацию фестиваля потратят около 8,5 млн рублей.

11:50
МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана.

11:42
В Татарстане количество обращений в систему «Народный контроль» за полгода выросло на 27%

За первое полугодие 2019 года в систему поступило более 39 тыс. заявок.

11:30
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

11:30
Жители Кировского района на сутки останутся без воды

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

События