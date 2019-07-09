В Челнах кроссовер столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах кроссовер «Рено Каптюр» столкнулся с легковушкой и протаранил дорожный знак, водитель в реанимации, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне вечером на перекрестке проспекта Мира и улицы Беляева. 25-летний водитель «Рено Каптюр» столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился 18-летний парень.

От удара кроссовер выкинуло на обочину, где он протаранил дорожный знак. 25-летний водитель получил многочисленные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в реанимационное отделение больницы.

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