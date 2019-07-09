Опрос: 23% россиян назвали защитный крем самой ненужной вещью на пляже

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Россияне назвали защитный крем самой ненужной вещью на пляже. Результаты опроса среди пользователей социальных сетей приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Среди вещей, которые чаще всего не используются на пляже, оказались также книги, журналы и пляжный зонт. За них проголосовали больше всего опрошенных – 21 и 13% соответственно.

Также в топ ненужных на пляже вещей попали солнечные очки, парео (легкий платок), телефон и деньги. За них свои голоса отдали по 7% опрошенных.

Самыми необходимыми оказались, по словам россиян, головной убор и питьевая вода.



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