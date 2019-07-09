(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 65-летняя жительница Зеленодольска решила сдать гараж через Интернет, но лишилась своих сбережений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 июля в дежурную часть ОМВД России по Зеленодольскому району обратилась 65-летняя жительница Зеленодольска. Женщина сообщила, что разместила объявление о сдаче гаража на одном из интернет-сайтов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней с ней связалась потенциальная арендатор и предложила внести залог за гараж на карту. Женщина продиктовала все необходимые реквизиты, и с ее счета списали 149 тыс. рублей.

Полицейские установили, что номер мошенницы зарегистрирован в Ростовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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