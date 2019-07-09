Татар-информ

9 июля 2019, 11:27

Происшествия

Жительница Зеленодольска решила сдать гараж через Интернет, но лишилась своих сбережений

Рекомендуем

Происшествия

Жительница Зеленодольска решила сдать гараж через Интернет, но лишилась своих сбережений

Аферистка списала со счета пенсионерки почти 150 тыс. рублей.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 65-летняя жительница Зеленодольска решила сдать гараж через Интернет, но лишилась своих сбережений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 июля в дежурную часть ОМВД России по Зеленодольскому району обратилась 65-летняя жительница Зеленодольска. Женщина сообщила, что разместила объявление о сдаче гаража на одном из интернет-сайтов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней с ней связалась потенциальная арендатор и предложила внести залог за гараж на карту. Женщина продиктовала все необходимые реквизиты, и с ее счета списали 149 тыс. рублей.

Полицейские установили, что номер мошенницы зарегистрирован в Ростовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка вылетела в кювет, погибла женщина
Новости дня
12:54
В системе «Народный контроль» РТ введут категорию «Семья, находящаяся в социально опасном положении»

Модератором новой категории будет Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

12:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о капремонте объектов социального значения в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:48
Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Казань – столица парусного спорта России

Вадим Трофимов прокомментировал проведение в столице РТ чемпионата России в классе «Микро».

12:43
В Татарстане после лобового столкновения с «Нивой» легковушка вылетела в кювет, погибла женщина

Смертельная авария произошла сегодня утром в Тукаевском районе республики.

12:40
Минэкологии РТ: За 3,5 года в Татарстане пресечено 700 фактов ограничения доступа к водным объектам

В текущем году экологи республики выявили 43 случая ограничения доступа к водоемам.

12:32
Семь футов под килем и попутного ветра тебе в спину: Казань принимает турнир по парусному спорту

Участие в соревнованиях принимают 18 экипажей со всей России и Казахстана.

12:24
Мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» начал прием документов

В мусульманском пансионате мальчики изучают английский и арабский языки, а также основы ислама.

12:19
В Челнах пьяный водитель легковушки изуродовал свой авто, влетев задним ходом в фуру

На нарушителя составлен административный протокол, его машина доставлена на спецстоянку.

12:12
Минздрав РТ планирует к 2021 году закупить ещё один вертолёт «Ансат»

Сейчас в наличии у Минздрава Татарстана два вертолёта: «Ансат» и Robinson.

12:02
Минэкологии РТ: За шесть месяцев выявлено и устранено 3 тысячи экологических нарушений

Нарушители природоохранного законодательства из республики за полгода оштрафованы на 34 млн рублей.

12:00
Депутат ГД Айрат Хайруллин рассмотрел 40 вопросов избирателей

Во время региональной недели с 1 по 7 июля приемы граждан прошли в четырех районах Нижнекамского избирательного округа.

11:54
Для фестиваля «Великий Болгар» планируют построить лабиринт из сена и детскую картонную крепость

На организацию фестиваля потратят около 8,5 млн рублей.

11:50
МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана.

11:42
В Татарстане количество обращений в систему «Народный контроль» за полгода выросло на 27%

За первое полугодие 2019 года в систему поступило более 39 тыс. заявок.

11:30
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

11:30
Жители Кировского района на сутки останутся без воды

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

11:27
Жительница Зеленодольска решила сдать гараж через Интернет, но лишилась своих сбережений

Аферистка списала со счета пенсионерки почти 150 тыс. рублей.

11:18
Минэкологии РТ: Благодаря незаконной добыче ОПИ «Акрополь» нанес ущерб на 70 млн рублей

Минэкологии РТ назвало два вида нарушений экологического законодательства, наносящих наибольший экономический ущерб.

11:13
Множественные переломы получила пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки

Наезд на 72-летнюю женщину произошел накануне днем на улице Сибирский тракт.

11:02
Сборная Казани впервые примет участие на Международных детских играх в Уфе

Казань представят 18 юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет.

10:48
Росконтроль проверил качество воды в бутылках
10:35
В Казани полицейские задержали банду, которая угоняла дорогие японские кроссоверы

Установлено, что потенциальных «жертв» угонщики заранее выслеживали, долгое время преследуя их на автомобиле «Хендэ».

10:24
Почти в трети случаев россияне становятся жертвами кибермошенников из-за беспечности
10:16
В «Татмедиа» наградили 50 лучших представителей СМИ Татарстана

Благодарственные письма Минтимера Шаймиева получили семь сотрудников ИА «Татар-информ».

10:00
Больше всего самозанятых Татарстана работают в сфере строительства и перевозок

В республике зарегистрировано уже свыше 18 тыс. самозанятых, наибольшую активность проявили жители Казани и Набережных Челнов.

События