Для фестиваля «Великий Болгар» планируют построить лабиринт из сена и детскую картонную крепость

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане на организацию фестиваля «Великий Болгар» планируют потратить около 8,5 млн рублей. На территории фестиваля рассчитывают построить лабиринт из сена и установить детскую крепость-конструктор. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«На площадке семейного отдыха установят лабиринт из 300 блоков сена общей площадью 150 кв. метров и детскую крепость-конструктор из картона общей площадью 450 кв. метров. На этой площадке будет работать 8 аниматоров, одетых в исторические костюмы», - указано в документах.

На фестивале будет организовано восемь тематических площадок, в том числе арена (ристалище), ярмарка средневековых ремесел, площадка мастер-классов и ярмарки народно-художественных промыслов, гастрономическая зона, площадка для проведения концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам, выступления фольклорных групп и «Исторический лагерь».

«В этом году мы расширяем площадки фестиваля, концертную программу и ярмарку средневекового боя. Организуем большее количество мастер-классов от кузнечных до гончарных», — сказал сотрудник «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника».

На ярмарке средневековых ремесел будет работать примерно 20 разных мастеров и около 100 человек технического персонала. Мастера будут одеты в костюмы периодов 9 – 16 веков. К тому же на площадке современного мечевого боя закупят около 50 комплектов защитного и наступательного снаряжения.

«Рассчитываем принять за два дня фестиваля от 30 до 50 тыс. человек. Кстати, палаточный лагерь на 1 тыс. мест уже весь забронирован», — добавил сотрудник.

Фестиваль в Болгаре планируют провести с 10 по 11 августа. Электронный аукцион, который определит победителя тендера, состоится 17 июля 2019 года.



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