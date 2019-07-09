В Челнах пьяный водитель легковушки изуродовал свой авто, влетев задним ходом в фуру

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах пьяный водитель «Лады» изуродовал свой авто, влетев задним ходом в фуру, сообщает местная Госавтоинспекция.
8 июля на трассе М7 41-летний водитель «Лады Приоры», выезжая с автозаправочной станции задним ходом, врезался в большегруз «Скания». В результате столкновения двум пассажирам легковушки потребовалась медицинская помощь: 50-летний мужчина после осмотра медиками был отпущен домой, а 49-летний пострадавший доставлен в травматологию БСМП.
На нарушителя составлен административный протокол, его машина доставлена на спецстоянку.