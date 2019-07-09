Мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» начал прием документов

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» в Балтасинском районе начал прием заявлений от учащихся. 13 июля в селе Бурбаш Балтасинского района приемная комиссия рассмотрит документы, сообщает ДУМ РТ.



Для размещения в пансионат необходимо предоставить свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС, медицинский полис, копии табеля успеваемости учащегося, медицинскую справку врача, сертификат о профилактических прививках.



В пансионат принимаются мальчики в возрасте 11 – 14 лет (учащиеся 5 – 8-х классов). Для зачисления учащимся необходимо свободно владеть татарским языком, уметь читать и писать на татарском языке, хорошо учиться, читать намаз. Прием в пансионат осуществляется по результатам собеседования.



С 15 по 20 июля для новых учеников, прошедших отбор в пансионат, пройдут подготовительные курсы – уроки религиозного воспитания.



Планируется, что в 2019/2020 учебном году в пансионате будут обучаться двадцать детей. В течение дня они будут обучаться в Бурбашской средней школе, а после учебы – заниматься в мечети и жить в пансионате. Проживание и питание в пансионате бесплатное.



Мусульманский пансионат для мальчиков в селе Бурбаш Балтасинского района официально открылся в 2018 году. В мусульманском пансионате мальчики изучают английский и арабский языки, а также основы ислама.



Кроме того, большое внимание уделяется физической подготовке детей – мальчики будут заниматься борьбой, хоккеем, футболом и кататься на лыжах.



Выпускники мусульманского пансионата смогут продолжить обучение в Российском исламском институте.

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