Татар-информ

9 июля 2019, 11:13

Происшествия

Множественные переломы получила пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки

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Происшествия

Множественные переломы получила пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки

Наезд на 72-летнюю женщину произошел накануне днем на улице Сибирский тракт.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Множественные переломы ноги получила 72-летняя пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки «КИА». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В понедельник, 8 июля, в 13.00 33-летняя женщина-водитель автомобиля "КИА", следуя по улице Сибирский тракт, по предварительным данным, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», – рассказали агентству в ГИБДД.

Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у пострадавшей множественные переломы ноги и на карете скорой помощи доставили ее в больницу.
 

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