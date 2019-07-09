Множественные переломы получила пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Множественные переломы ноги получила 72-летняя пенсионерка из Казани, попав под колеса иномарки «КИА». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В понедельник, 8 июля, в 13.00 33-летняя женщина-водитель автомобиля "КИА", следуя по улице Сибирский тракт, по предварительным данным, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», – рассказали агентству в ГИБДД.

Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у пострадавшей множественные переломы ноги и на карете скорой помощи доставили ее в больницу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.