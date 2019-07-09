Жители Кировского района на сутки останутся без воды

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Жители Кировского района 11 июля на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 9 утра 11 июля до 6 утра 12 июля без воды останутся казанцы, проживающие по адресам Горьковское шоссе, дома №2 – 30 (четные дома) и нечетные номера домов от №11 до 49, а также проживающие по ул. Ново-Светлая, 2, 11, ул. Окольная, 1, 3, 5, 7, 9 (детсад №137), 16, а также в домах, расположенных по улицам 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Пархоменко, Самарская, Телецентра, Юбилейная.

Отключения связаны с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.



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