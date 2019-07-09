Сборная Казани впервые примет участие на Международных детских играх в Уфе

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сегодня сборная Казани впервые отправилась на Международные детские игры в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Казань на играх представят 18 юных спортсменов, среди которых спортсмены по плаванию, легкой атлетике, фехтованию, скалолазанию и дзюдо, в возрасте от 12 до 15 лет. Сопровождать их будут 7 тренеров.

В Международных детских играх в Уфе ожидается участие более 1500 детей, а также 4000 гостей и сопровождающих спортсменов. Дети со всего мира покажут себя в девяти видах спорта на спортивных объектах Уфы.

В этом году Международные детские игры пройдут с 9 по 14 июля.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.