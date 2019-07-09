В Казани полицейские задержали банду, которая угоняла дорогие японские кроссоверы

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Казани задержали банду из трех человек, которая угоняла дорогие японские кроссоверы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Первое заявление о хищении автомобиля поступило в казанскую полицию 6 июня от 66-летней владелицы "Мазда СХ-5". Женщина сообщила, что накануне припарковала авто рядом со своим домом на улице Амирхана, а утром не обнаружила его на месте», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что угонщики заранее снимали номера с аналогичных автомобилей и прикручивали их к угнанным, после чего меняли их обратно. Кроме того, полицейские обратили внимание, что потенциальных «жертв» угонщики заранее выслеживали, долгое время преследуя их на автомобиле «Хендэ». Установив владельца иномарки и круг его общения, стражи порядка предположили, что готовится новое преступление.

В ночь на 27 июня трое мужчин попытались угнать с улицы Энергетиков еще один японский кроссовер «Мазда». Злоумышленники отогнали авто в тихий двор по улице Фрунзе, где были пойманы полицейскими. Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Казани.

При осмотре иномарки стражи порядка обнаружили в салоне настоящий набор угонщиков: спецсредства для блокировки радиосигналов GPS/GSM, устройство для запуска двигателя, а также универсальные ключи взлома замков зажигания и двери.

Соучастник преступления на «Хендэ», увидев, что его подельников задержали, попытался скрыться, протаранив при этом полицейских. Беглеца удалось поймать только на улице Залесная.

Все подозреваемые отправлены в СИЗО. Правоохранители проверяют причастность банды к аналогичным преступлениям.



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