Татар-информ

9 июля 2019, 10:48

Общество

Росконтроль проверил качество воды в бутылках

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Общество

Росконтроль проверил качество воды в бутылках

Основными задачами экспертизы были подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Росконтроль проверил, насколько безопасна и полезна воды в бутылках. Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль подверг исследованиям негазированную воду популярных брендов: «ВкусВилл», Vittel, «Святой источник», «Сенежская», «Архыз», «Волжанка» и «Волна Байкала».

Основными задачами экспертизы были подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции. Специалисты проверили показатели органического загрязнения и микробиологические, содержание токсичных соединений, оценили физиологическую полноценность и органолептические свойства (ГОСТ 31711-2012).

В ходе проведенных исследований было выявлено, что вся проверенная вода безопасна для употребления, однако не все образцы содержат в своем составе полезные для организма элементы. Так, наиболее полезной оказалась вода «Сенежская». Она имеет наиболее высокое содержание фтора. При этом стоит отметить, что в ней обнаружен токсичный элемент литий в допустимых количествах. На втором месте по полезности вода «ВкусВилл». Она имеет низкие значения показателей органического загрязнения. По результатам проверки было выявлено, что вода марки Vittel не подходит для кипячения, она содержит относительно много кальция, магния, а вот количество сульфатов значительно ниже указанного в маркировке. Подходит для употребления без кипячения. Также образец имеет незначительно выраженный привкус.

«Как может повлиять на здоровье потребителя питьевая вода, в которой слишком много кальция? А слишком мало? <…> Если в воде мало солей жесткости (магния и кальция), то постоянное потребление такой воды признано фактором риска в отношении болезней сердца и сосудов. Если кальция слишком много, то, есть данные, что такая вода может приводить к мочекаменной болезни. Стоит отметить, что от содержания кальция зависит не только физиологическая полноценность, но и вкус воды», – прокомментировал полученные результаты Андрей Мосов, научный консультант Экспертного центра, Союза потребителей «Росконтроль».

Все подвергнутые проверке образцы имеют благоприятные органолептические свойства и соответствует требованиям к бутилированной воде. Лидером рейтинга стал самый дешевый образец из исследованных – «Сенежская» вода.

Также по результатам проверки марки «Архыз» и «Волжанка» попали в Список товаров с замечаниями за недостоверную маркировку.
 

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